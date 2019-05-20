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Україна може стати альтернативним виробником озброєнь для Південної Америки, - Укроборонпром

Запровадження санкцій США проти РФ за втручання у конфлікт у Венесуелі відкривають Україні ринок озброєнь Південної Америки.
Букін сказав, що Україна здатна запропонувати техніку і оборонні технології в авіаційній, бронетанковій та артилерійській сферах.
Україна може стати альтернативним виробником озброєнь для Південної Америки, - Укроборонпром Фото: Військова панорама

"Україна має унікальний шанс закріпитися на ринку озброєнь і військових технологій Південної Америки. Запровадження санкцій США проти РФ за втручання у конфлікт у Венесуелі змушує країни регіону шукати альтернативу російським виробникам. Адже наразі санкції ускладнили можливості оплати рахунків за продукцію і послуги російського ОПК", - сказав генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром", йдеться в "Європейська правда".

Він підкреслив, що Україна здатна запропонувати техніку і оборонні технології в авіаційній, бронетанковій та артилерійській сферах. Букін зауважив, що Україна, зокрема, готова забезпечити комплексну модернізацію транспортних літаків Ан-32, які перебувають на озброєнні ВПС Республіки Перу, парку гелікоптерів сімейства "Мі", артилерійських систем та інших озброєнь.

На його думку, українські озброєння і послуги з ремонту й модернізації максимально адаптовані до потреб країн регіону, зокрема Колумбії, Бразилії, Мексики та інших країн, традиційно орієнтованих на продукцію ОПК, що виготовляється підприємствами на території колишнього СРСР.

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20 05 2019 15:47
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