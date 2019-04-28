Замість "Укроборонпрому" планують створити окремий державний орган
"Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну", - повідомив Кривонос, повідомляє прес-служба РНБО.
За його словами, реформування ДК "Укроборонпром" сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК.
"Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-"прокладок", - зазначив заступник секретаря РНБО.
Також він сказав, що законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.
Нагадаємо, що у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроект №10248 від 24 квітня 2019 року, в якому передбачена можливість ліквідації ДК "Укроборонпром".
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