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Замість "Укроборонпрому" планують створити окремий державний орган

"Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-"прокладок"
Замість ДК "Укроборонпром" планують створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями.
Замість "Укроборонпрому" планують створити окремий державний орган Фото: joinfo.ua

"Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну", - повідомив Кривонос, повідомляє  прес-служба РНБО.

За його словами, реформування ДК "Укроборонпром" сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК.

"Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-"прокладок", - зазначив заступник секретаря РНБО.

Також він сказав, що законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроект №10248 від 24 квітня 2019 року, в якому передбачена можливість ліквідації ДК "Укроборонпром".

 

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28 04 2019 12:30
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