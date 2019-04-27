У Верховній Раді пропонують ліквідувати "Укроборонпром"
Серед ініціаторів законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження принципів прозорості та публічності в сфері формування і реалізації державної військово-промислової політики" - Сергій Пашинський, Іван Винник, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрій Левус, Андрій Тетерук і Юрій Береза, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як заявляють автори законопроекту, спостерігається неефективне управління ДК "Укроборонпром".
"Це тягне за собою неможливість задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань у продукції оборонного призначення, втрати інвестиційної привабливості підприємств, і в зловживаннях з боку посадових осіб держпідприємств, що складаються в укладанні договорів і перерахування бюджетних коштів суб'єктам господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо", - зазначено в документі.
Законопроект передбачає ліквідацію ДК "Укроборонпром" і підпорядкування підприємств - учасників концерну центральному органу виконавчої влади". Також у тексті прописана особлива процедура ліквідації підприємств сфери оборонної промисловості.
Нагадаємо, що НАБУ перевірило свою причетність до справи Гладковського, але не каже результат.
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