НАБУ перевірило свою причетність до справи Гладковського, але не каже результат

Розслідування тривало до 4 квітня. За цей час 5 детективів провели 23 опитування, в тому числі, колишніх співробітників бюро, опрацювали понад 1000 аркушів документів

Національне антикорупційне бюро заявляє, що завершило службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері.

Управління внутрішнього контролю перевіряло факти, викладені у розслідуванні журналістів BIHUS.INFO, про можливі неправомірні дії працівників бюро, повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайт НАБУ.

"Висновки розслідування надані Дисциплінарній комісії, яка прийматиме рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ складу дисциплінарного проступку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службове розслідування було розпочате 5 березня, "майже за тиждень до оприлюднення журналістами контроверсійних фактів", за ініціативи першого заступника Директора НАБУ Гізо Углави.

На час його проведення від виконання посадових обов’язків відсторонили у працівників, згаданих в оприлюдненому журналістами листуванні.

Розслідування тривало до 4 квітня. За це час 5 детективів провели 23 опитування, в тому числі, колишніх співробітників бюро, опрацювали понад 1000 аркушів документів.

Про результати перевірки мають також поінформувати Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Службове розслідування перевіряло події 2016-2017 року за 5 напрямками: листування НАБУ з "Укроборонпромом" та компанією "Оптимумспецдеталь" стосовно останньої; приховування матеріалів листування; можливе розголошення працівниками НАБУ даних листування стороннім особам; можливе отримання подарунків; можливі неправомірні дій під час розслідування справи щодо "Укрзалізниці".

Дисциплінарна комісія має скласти висновок, на підставі якого очільник НАБУ Артем Ситник ухвалить рішення, чи застосувати до підлеглих дисциплінарне стягнення.

Нагадаємо, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі чи деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.

Поки що з усієї трійки затримано тільки Рогозу. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язане з "Оптимумспецдеталлю", і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Інший фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.

Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батька звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.