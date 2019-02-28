Гладковський визнав, що Україна купує деталі в Росії

Водночас він відкинув звинувачення про свою причетність до корупційних схем

Заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський прокоментував розслідування журналістів Bihus.Info і визнав, що Україна дійсно закуповує запчастини в Росії.

"Під час моєї роботи головою міжвідомчої комісії оборонно-промислового комплексу, коли ми відпрацьовували стратегію імпортозаміщення, нам на жаль, багато комплектуючих неможливо виробляти, бо це складно технологічно, і я справді підтверджую, що частину ми завозимо звідти, де вона виробляється", - заявив він в ефірі телеканалу ZIK.

Така відповідь послідувала на питання глядачки, яка зателефонувала в ефір і розповіла, що не бачить "ніякої зради" в закупках з Росії, якщо це допомагає українським військовим.

"Це є дуже складне завдання, до якого залучені і наші спецслужби. Але не можу розкривати деталі - скажу, що люди виконують досить важливу місію, і вона іноді навіть ставить під загрозу їх життя. Нам головне, щоб ті танки, що відновлені, відремонтовані, модернізовані, щоб вони стріляли - це головне завдання оборонної промисловості", - зазначив він.

В ефірі телеканалу ZIK Гладковський також назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою провокації.