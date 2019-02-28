Гладковський визнав, що Україна купує деталі в Росії
"Під час моєї роботи головою міжвідомчої комісії оборонно-промислового комплексу, коли ми відпрацьовували стратегію імпортозаміщення, нам на жаль, багато комплектуючих неможливо виробляти, бо це складно технологічно, і я справді підтверджую, що частину ми завозимо звідти, де вона виробляється", - заявив він в ефірі телеканалу ZIK.
Така відповідь послідувала на питання глядачки, яка зателефонувала в ефір і розповіла, що не бачить "ніякої зради" в закупках з Росії, якщо це допомагає українським військовим.
"Це є дуже складне завдання, до якого залучені і наші спецслужби. Але не можу розкривати деталі - скажу, що люди виконують досить важливу місію, і вона іноді навіть ставить під загрозу їх життя. Нам головне, щоб ті танки, що відновлені, відремонтовані, модернізовані, щоб вони стріляли - це головне завдання оборонної промисловості", - зазначив він.
В ефірі телеканалу ZIK Гладковський також назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою провокації.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.
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