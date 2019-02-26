Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО
"Щоб запобігти будь-яким інсинуаціям, особисто звертаюся і до Головної військової прокуратури, і в НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладено в "розслідуванні", і дати відповіді і мені, і всьому суспільству", – йдеться в заяві Гладковського, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Також він просить тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.
"На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся з проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО і голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні заяви подаю негайно", - заявив чиновник.
Нагадаємо, що вчора журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
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