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Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО

Гладковський звернувся в правоохоронні органи з проханням перевірити інформацію журналістів
Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.
Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО Олег Гладковський. Фото: dsnews.ua

"Щоб запобігти будь-яким інсинуаціям, особисто звертаюся і до Головної військової прокуратури, і в НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладено в "розслідуванні", і дати відповіді і мені, і всьому суспільству", – йдеться в заяві Гладковського, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також він просить тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

"На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся з проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО і голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні заяви подаю негайно", - заявив чиновник.

Нагадаємо, що вчора журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

 

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26 02 2019 14:00
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