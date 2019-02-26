Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

"Щоб запобігти будь-яким інсинуаціям, особисто звертаюся і до Головної військової прокуратури, і в НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладено в "розслідуванні", і дати відповіді і мені, і всьому суспільству", – йдеться в заяві Гладковського, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також він просить тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

"На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся з проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО і голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні заяви подаю негайно", - заявив чиновник.