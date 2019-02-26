Оточення Порошенка причетне до мільйонних розкрадань в оборонній сфері, - розслідування

Олег Гладковський, у свою чергу, є близьким другом президента Петра Порошенка

Син заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського - Ігор є учасником схем з розкрадання в оборонному комплексі України.

Ігор Гладковський у 2015 році разом із друзями організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. За корупційною схемою, державні оборонні підприємства переплачували за товар у кілька разів, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду, йдеться у масштабному розслідуванні програми "Bihus.info".

Журналісти-розслідувачі заявляють, що восени 2018 року отримали анонімний лист із архівом листувань фігурантів схеми і за своїми даними встановили, що лист є автентичним.

Другим учасником схеми, окрім Ігоря Гладковського, був його друг Віталій Жуков, він працював в "Укроборонпромі", звідки звільнився у 2014 році, перейшовши у приватний сектор. За даними журналістів, він відповідав за "оформлення документів".

"Завдяки зв'язкам у концерні у Жукова був доступ до найціннішого - до інформації. Він заздалегідь знав про графік виробництва і потреби заводів. Залишалось тільки домовитись про ціну", - йдеться у розслідуванні.

Третій учасник схеми — Андрій Рогоза, якого автори розслідування називають "спеціалістом з контрабанди".

За даними розслідувачів, Ігор Гладковський вирішував питання на найвищому рівні, узгоджуючи договори, зокрема, через свого батька. А Жуков і Рогоза займались так званою "поточною чорною роботою" — безпосередньою організацією поставок, домовленостями із постачальниками і переказом коштів.

За даними журналістів, через 3 основні фірми-прокладки Гладковський з "партнерами" заробили щонайменше 250 мільйонів. Зокрема, такою фірмою була "Кузня на Рибальському", яка раніше належала Петру Порошенку.

Водночас, розслідувачі припускають, що справжній заробіток від схеми був значно більшим.

Гроші учасники схем відмивали і переводили в готівку через конвертаційні центри. У листуваннях вони обговорювали відсотки, які отримували такі центри, і суми, які передавали буквально в пакетах.

Державні заводи, які закуповували контрабандні запчастини, імітували проведення чесного конкурсу, розглядаючи як учасників лише компанії-прокладки Гладковського-Жукова-Рогози.

Журналісти анонсували ще дві частини розслідування, яке стосується розкрадання оборонної сфери.

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