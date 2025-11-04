Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін запровадив цілорічний призов до армії

04 листопада 2025, 19:46
путін запровадив цілорічний призов до армії
Новим законом відбір до армії в рф проходитиме протягом усього року, а військкомати будуть активними незалежно від сезонних кампаній.

Президент рф Володимир путін підписав закон, який запроваджує цілорічний призов до армії, змінюючи нинішню систему сезонних кампаній. 

Про це повідомляє The Moscow Times.

Експерти зазначають, що новий порядок може значно посилити тиск на призовників протягом усього року.

За даними The Moscow Times, документ передбачає, що з 2026 року відбір до армії буде здійснюватися з 1 січня до 31 грудня. Відправлення новобранців до військ проходитиме, як і раніше, у рамках весняного -з 1 квітня та 15 липня, та осіннього  - з 1 жовтня – 31 грудня, призову.

Призовні та лікарські комісії у військкоматах тепер працюватимуть цілий рік. Закон також встановлює:

  • призовники зобов’язані з’явитися до військкомату протягом 30 днів після публікації електронного порядку денного;

  • якщо призовник втратив право на відстрочку або не отримав повістку до початку сезонного призову, він має самостійно з’явитися у військкомат протягом двох тижнів від старту призовного періоду;

  • нові строки подання заяв на альтернативну цивільну службу: до 1 квітня для осіннього призову та до 1 жовтня для весняного.

Автори закону пояснюють, що цілорічна система дозволить рівномірно розподілити навантаження на військкомати та підвищити якість призову".

Експерти ж зауважують, що на практиці новий порядок означає "постійну активність військкоматів, що створює умови для безперервного вручення повісток і тиску на призовників протягом року".

 

