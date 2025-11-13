Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мерц попросив Зеленського не випускати чоловіків призовного віку з України

13 листопада 2025, 21:03
Мерц попросив Зеленського не випускати чоловіків призовного віку з України
джерело president.gov.ua
Очільник уряду повідомив, що хоче, аби молоді чоловіки з України "служили в армії у своїй країні", а не виїжджали до Німеччини.

Молоді українські чоловіки, яким не так давно дозволили виїзд з країни, повинні захищати Батьківщину, а не їхати до Німеччини.

Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, якого цитує Welt.

Так, виступаючи на Німецько-українському торговому конгресі в Берліні, очільник уряду повідомив, що хоче, аби молоді чоловіки з України "служили в армії у своїй країні", а не виїжджали до Німеччини. За словами Мерца, він "попросив президента Зеленського забезпечити це".

Канцлер також підтвердив раніше оголошені плани позбавити українських біженців стандартної грошової допомоги, що виплачується бідним громадянам Німеччини. Замість неї біженці з України отримуватимуть нижчі виплати, передбачені для шукачів притулку.

Також повідомляється, що раніше відбулася телефонна розмова Мерца з президентом України Володимиром Зеленським, в якій канцлер закликав українського лідера "енергійно просувати боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо у сфері верховенства права".

Нагадаємо,канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили, зокрема, нещодавній корупційний скандал у сфері енергетики.

НімеччинаарміяпризовВолодимир ЗеленськийФрідріх Мерц

