ЄС закликає Вашингтон не зменшувати американську присутність у Європі

Європейські офіційні особи намагаються переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа переглянути рішення про скорочення американської військової присутності в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел Bloomberg, листопадові навчання НАТО у Румунії показали залежність європейських країн від американської підтримки.

На маневрах у районі Чінку, розташованому за 260 км від Бухареста, європейські військові під командуванням Франції відпрацьовували оборону карпатських рубежів.

Однак, за оцінками учасників, через проблеми з транспортною інфраструктурою підкріплення може прибувати на передову через кілька тижнів, залишаючи румунські сили віч-на-віч із умовним противником, передає Bloomberg.

Раніше Сполучені Штати розпочали масштабне скорочення своєї військової присутності у Східній Європі. Зокрема, близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

27 жовтня через офіційні процедури НАТО було підтверджено рішення про виведення частини американських сил із Румунії. Наразі підрозділи США дислоковані на базах Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій, однак поки не уточнюється, яку саме з них торкнеться скорочення.

Водночас у Польщі заявили, що наразі не отримували жодної офіційної інформації щодо можливого зменшення чисельності американських військових на своїй території.