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Розкрадання в "Укроборонпром": ЗМІ показали "відкат" Гладковського

30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін
Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони і бізнес-партнер президента Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі.
Розкрадання в "Укроборонпром": ЗМІ показали "відкат" Гладковського Олег Гладковський. Фото: dsnews.ua
За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони, повідомляє "Українська правда".

При цьому 80% авансу розділили між собою ймовірні учасники схеми.

Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Ще 46,6 тисяч – забрали на двох безпосередні організатори постачання Ігор Гладковський (син екс-заступника секретаря РНБО) та його бізнес-партнер Віталій Жуков.

На той момент Букін очолював "Укрспецекспорт", який займався закупівлею деталей. Чиновник нібито особисто замовляв товар у Гладковського-молодшого та його партнерів.

Журналісти стверджують, що чистий прибуток від тієї угоди сягав 300 тисяч доларів.

У розслідуванні також йдеться, що Гладковському-старшему відраховували частку не лише зі згаданої закупівлі

Журналісти анонсували ще одну частину розслідування, яке стосується розкрадання оборонної сфери та ролі в ній правоохоронних органів.

Додамо, що оточення Порошенка причетне до мільйонних розкрадань в оборонній сфері.

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04 03 2019 20:43
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