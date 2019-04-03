Розкрадання в "Укроборонпром": ЗМІ показали "відкат" Гладковського
При цьому 80% авансу розділили між собою ймовірні учасники схеми.
Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.
Ще 46,6 тисяч – забрали на двох безпосередні організатори постачання Ігор Гладковський (син екс-заступника секретаря РНБО) та його бізнес-партнер Віталій Жуков.
На той момент Букін очолював "Укрспецекспорт", який займався закупівлею деталей. Чиновник нібито особисто замовляв товар у Гладковського-молодшого та його партнерів.
Журналісти стверджують, що чистий прибуток від тієї угоди сягав 300 тисяч доларів.
У розслідуванні також йдеться, що Гладковському-старшему відраховували частку не лише зі згаданої закупівлі
Журналісти анонсували ще одну частину розслідування, яке стосується розкрадання оборонної сфери та ролі в ній правоохоронних органів.
Додамо, що оточення Порошенка причетне до мільйонних розкрадань в оборонній сфері.
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