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ПОЛІТИКА

Для успіху контрнаступу ЗСУ потрібно залучити додаткові сили – очільник Генштабу Естонії

09 вересня 2023, 14:16
Для успіху контрнаступу ЗСУ потрібно залучити додаткові сили – очільник Генштабу Естонії
Джерело unian
Він переконаний, що атаки росіян у напрямку Лимана та Кремінної мають завдання відвернути сили ЗСУ від Запорізького напрямку.

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо переконаний, що для успіху контрнаступу ЗСУ на Півдні країни потрібно залучити додаткові сили. 

Про це повідомляє ERR.

За його словами, найважливіші для поточного етапу війни події зараз відбуваються у Запорізькій області, де ЗСУ продовжують наступ і на окремих ділянках прорвали оборону окупантів.

"Розвиток успіху ЗСУ залежить від того, наскільки швидко вдасться залучити додаткові сили", – зазначив він.

Ребо підкреслив, що атаки росіян у напрямку Лимана та Кремінної мають завдання відвернути сили ЗСУ від Запорізького напрямку, але успіху у вирішенні цього завдання в окупантів немає, й Україні вдається кілька місяців припиняти там усі спроби проривів.

Водночас, щоб підтримувати тиск на Лиман та Кремінну, росіяни самі змушені перекидати туди додаткові резерви, які їм критично важливі на півдні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу перед депутатами Європейського парламенту заявляв, що контранступ ЗСУ "набирає обертів". Він зазанчив, що попри складні бої, контрнаступ українських воїнів поступово набирає обертів та "приносити плоди".

ЕстоніяЗСУвійна з Росієюконтранаступ

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