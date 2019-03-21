Для військових створили 93 виборчі дільниці
"Загалом для військовослужбовців Збройних сил України буде створено 93 дільниці, із них 79 - в зоні Операції Об'єднаних сил", - повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує "Укрінформ".
Зазначається, що одна з дільниць працюватиме в навчальному центрі, одна - в дисциплінарному батальйоні, дві - за кордоном в місцях розташування миротворчих контингентів та 10 дільниць - в медичних закладах Міністерства оборони України.
У Генштабі також поінформували, що за поданням Міністерства оборони та відповідно до статті 20 Закону України "Про вибори Президента України" було утворено 79 спеціальних виборчих дільниць у винятковому випадку на тимчасовій основі на території військових частин (формувань) в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Зокрема, 14 дільниць - у Луганській області, 65 - у Донецькій.
Нагадаємо, що на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді облаштували найвіддаленішу від Києва спецдільницю для голосування на виборах президента - вона розташована за 15 тисяч кілометрів від столиці України.
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