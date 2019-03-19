В Антарктиді облаштували найвіддаленішу дільницю для голосування на виборах президента України
На спецдільниці голосуватимуть 34 людини: 11 учасників постійної експедиції ("зимівники", які перебувають на станції цілий рік) і 23 науковців сезонної експедиції (приїхали наприкінці січня).
Полярники голосуватимуть не на "живих" бюлетенях, а на їхніх копіях, що надішле Центральна виборча комісія. Кабінку для голосування встановлять у найбільшому приміщенні станції - їдальні.
Підраховувати голоси будуть у присутності всіх експедиторів. Також із присутніх на станції сформували виборчу комісію, до якої увійшли четверо людей.
Через погодні умови передати протокол комісії та самі бюлетені можуть лише за місяць або навіть рік після голосування, тому їхні скан-копії надсилають до ЦВК у Києві.
"Якщо громадянину не байдуже, що стане з його голосом, він і за 15 тисяч кілометрів від дому, посеред снігів та айсбергів, знайде можливість проголосувати", - зазначив говорить очільник Національного антарктичного наукового центу Євген Дикий.
Ескпедитори голосують на станції "Академік Вернадський" з 1998 року. Вони можуть обирати президента, парламент (за списками партій), утім не голосують за кандидатів на мажоритарних округах та не беруть участі у місцевих виборах.
Додамо, відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.
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