Для в’їзду в Україну іноземцям відтепер потрібне страхування від COVID

При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання

З 17 червня для іноземців, які в’їжджають на територію України є обов’язковим наявність документа про медичне страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19.

Вимоги до перетину кордону змінено у зв'язку з тим, що набули чинності зміни, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня, повідомляється на сайті ДПСУ, передає Укрінформ.

"Зокрема, з 17 червня на території України встановлюється зелений рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією-партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні", - йдеться у повідомленні.

Під цю вимогу не підпадають: іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту. А також працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

Також перетин державного кордону на в’їзд в Україну забороняється іноземцями та особами без громадянства без негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, додали в ДПСУ.

Під цю вимогу не підпадають іноземці та особи без громадянства, які не досягли 12 років, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, та особи, яких визнано біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту, працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

Крім того, забороняється перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування.

Серед винятків, хто не підпадає під цю вимогу – іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

У разі відсутності вищезазначених документів або хоча б одного з них – уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, наголосили в ДПСУ.

А також зауважили, що під час дії в Україні зеленого рівня епідемічної небезпеки з постанови виключено підпункти, які передбачали необхідність використання застосунку "Вдома" певними категоріями осіб після перетин державного кордону України.

Як повідомлялося, 16 червня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється зелений рівень епідемічної небезпеки.

При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.