Сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації, - Шмигаль

Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації

Сьогодні уряд ухвалить рішення, яким дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію від коронавірусу. Мова йде завершення щеплення двома дозами.

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - сказав глава уряду.

Він також наголосив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.

Також, Денис Шмигаль також заявив, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня.

Раніше у МОЗ назвали перевагу для повністю вакцинованих українців.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.