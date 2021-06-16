ЗДОРОВ'Я НОВИНИСьогодні уряд ухвалить рішення, яким дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію від коронавірусу. Мова йде завершення щеплення двома дозами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації, - Шмигаль
Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації
Фото: Економічна правда
Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє РБК-Україна.
"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - сказав глава уряду.
Він також наголосив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.
Також, Денис Шмигаль також заявив, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня.
Раніше у МОЗ назвали перевагу для повністю вакцинованих українців.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 06 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом