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ПОЛІТИКА

Для збільшення транзиту зерна з України Польща хоче €1 млрд від ЄС

04 серпня 2023, 15:16
Для збільшення транзиту зерна з України Польща хоче €1 млрд від ЄС
Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
За словами постійного представника Польщі при ЄС Анджея Садося, "за 1,5 року Польща хоче збільшити транзит українського зерна до третіх країн, особливо до Африки".

Польща представила ЄС розрахунки інвестицій, необхідних для збільшення експорту агропродукції з України через польсько-український кордон на світові ринки.

Про це повідомляє PAP.

За інформацією агентства, яке ознайомилося із документами, загальний обсяг необхідних для інфраструктури інвестицій оцінюється приблизно в один мільярд євро.

Згідно з документами, на розширення прикордонних терміналів для великих вантажівок (Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська, Корчова-Краківець) та залізничної інфраструктури в Перемишлі необхідно близько 500 млн євро, і Польща розглядає ці інвестиції як пріоритетні.

Зазначають, що інші 500 млн євро мають піти, серед іншого, на модернізацію залізничних пунктів перетину кордону Польщі з Україною, будівництво вантажних терміналів та розбудову інфраструктури для контролю вантажних перевезень на кордоні.

За словами постійного представника Польщі при ЄС Анджея Садося, "за 1,5 року Польща хоче збільшити транзит українського зерна до третіх країн, особливо до Африки".

"Але для цього потрібні інвестиції, і ми повторюємо наші конкретні прохання до Єврокомісії щодо збільшення пропускної спроможності інфраструктури", – наголосив він.

Польща, поінформував він, продовжує підтримувати всі заходи, спрямовані на покращення функціонування так званих "коридорів солідарності" для вивозу української агропродукції.

Раніше повідомлялось, що головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються, та держави "Групи 20", що рф пропонує їм дешеве зерно для створення нових залежностей, і посилює економічну вразливість, а також глобальну продовольчу нестабільність.

ЄСПольщазерно

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