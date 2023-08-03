Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія пропонує дешеве зерно, посилюючи глобальну продовольчу нестабільність – Боррель

03 серпня 2023, 09:04
росія пропонує дешеве зерно, посилюючи глобальну продовольчу нестабільність – Боррель
Фото: Українська правда
Також Боррель наголошує, що росія має припинити свої атаки на українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються, та держави "Групи 20", що рф пропонує їм дешеве зерно для створення нових залежностей, і посилює економічну вразливість, а також глобальну продовольчу нестабільність.

Про це повідомляє Reuters.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС у своєму листі, з яким ознайомилося агентство, закликає їх виступити "чітким та єдиним голосом", щоб підштовхнути кремль повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу безпечний експорт української агропромисловості Чорним морем.

Також Боррель наголошує, що росія має припинити свої атаки на українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай.

"У той час, як світ має справу з перебоями в постачаннях та підвищенням цін, росія зараз звертається до вразливих країн з двосторонніми пропозиціями про постачання зерна за зниженими цінами, вдаючи, що розв'язує проблему, яку вона сама створила", - зазначає дипломат.

Боррель називає дії москви "цинічною політикою навмисного використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки".

Зазначимо, що в рф заявляють про те, що якщо її вимоги щодо покращення власного експорту зерна та добрив будуть задоволені, кремль розгляне питання щодо повернення до угоди Чорноморської ініціативи. Однією з основних вимог москви є повторне підключення Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT, яку Євросоюз відключив у червні минулого року.

"ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн. Жодних санкцій щодо російського експорту продуктів харчування та добрив до третіх країн немає", - написав Боррель у листі.

Нагадаємо, російські окупанти у червні після виходу із "зернової угоди" посилили обстріл території України. Під вогнем ворога перебувають переважно південні регіони.

росіяни, зокрема, атакують портову інфраструктуру країни. Від їхніх ударів уже пошкоджено порти на Одещині - ворог б'є по сховищах із зерном.

Нещодавно глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підкреслив, що рф наражає на ризик мільйони людей, оскільки використовує продукти харчування як свою зброю.

Боррельрф тероризмзернова ініціатива

Останні матеріали

Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється