Представник рф заявив про зустріч з командою Трампа.

Кіріл Дмітрієв хоче, аби країна-терористка та США "збудували мости" між собою.

Представник російської делегації Кіріл Дмітрієв, який очолює Фонд національного добробуту рф, заявив CNN, що вже зустрівся з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії. Офіційно переговори між США та рф у Ер-Ріяді мають розпочатися 18 лютого.

"Все, що я можу сказати, це те, що вони вміють вирішувати проблеми. І я думаю, що президент Трамп є чудовим вирішувачем проблем", – заявив Дмітрієв.

За словами росіянина, перемовники зі США ще не давали російським представникам жодних прямих обіцянок.

"Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", – додав росіянин.

За версією Дмітрієва, рф нібито не прагне в першу чергу пом’якшити проти себе санкції. Представник країни-терористки заявив, що американська та російська економіки можуть виграти від спільної роботи.

"Я думаю, що дуже важливо будувати мости. Я думаю, що відносини між США і росією дуже важливі для світу", – додав російський представник.

За словами джерел CNN, обізнаних з призначенням, Кремль запропонував Дмитрієву зосередитися на відновленні економічних зв'язків між США та росією, оскільки обидві сторони намагаються укласти мирну угоду між росією та Україною.

Нещодавно Дмитрієв тісно співпрацював з посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом і спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб забезпечити звільнення з росії американського вчителя Марка Фогеля.

Команди представників США та росії вирішили зустрітися у Ер-Ріяді, аби розпочати мирні переговори (чи підготовку до них) щодо дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Київ про це ніхто офіційно не попереджав. І хоча американський президент Дональд Трамп запевнив, що президент України Володимир Зеленський буде брати участь у переговорах, але він не уточнив формат і час його залучення.

Зеленський заявив, що Україна не бере участі у переговорах США та рф у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх. Водночас спецпредставник президента США щодо України та росії Кіт Келлог заявив, що Україні не нав'язуватимуть мирну угоду.