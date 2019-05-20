Для ЗМІ відкриють "гарячу лінію" щодо дострокових виборів

"ІМІ, як і раніше, прийматиме на гарячу лінію скарги журналістів, чиї професійні права порушують, а також консультуватиме щодо інших питань"

"Гаряча лінія" Інституту масової інформації для журналістів працюватиме щоденно в будні з 10-ї ранку до 18-ї години: працівники медіа зможуть поставити запитання щодо дострокових парламентських виборів.

"ІМІ, як і раніше, прийматиме на гарячу лінію скарги журналістів, чиї професійні права порушують, а також консультуватиме щодо інших питань. Для отримання консультації телефонуйте за номером гарячої лінії ІМІ (050) 447-70-63 і пишіть на [email protected] Надаватимуть безкоштовні правові консультації медіа-юристи Роман Головенко та Алі Сафаров", - повідомляє сайт ІМІ.

Як зазначається, на гарячу лінію ІМІ можна звертатися із запитаннями, які можуть стосуватися дострокових парламентських виборів.

Юристи ІМІ готові, зокрема, проконсультувати з таких питань: чи вже почався виборчий процес і, відповідно, обмеження для ЗМІ, передбачені законодавством; які саме обмеження для ЗМІ передбачені в позачергових виборах до Верховної Ради України; як журналісти можуть дізнатися, хто саме є суб’єктом виборчого процесу; які вимоги до передвиборної агітації і політичної реклами в ЗМІ під час позачергових виборів до Верховної Ради.

Нагадаємо, що за період виборчої президентської кампанії із січня до квітня 2019 року було виявлено 82 порушення Кодексу етики українського журналіста серед ЗМІ.