дмитра медведєва оголосили у розшук - СБУ

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього президента росії, заступника секретаря ради безпеки рф дмитра медведєва.

Дмитро Медведєв. Фото: telegraf.com.ua

Про це УНН повідомляє з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ. Зникнення медведєва датується 01.03.2022 року. Його звинувачують за статтею 110 ч.2 Кримінального Кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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