ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба безпеки України оголосила у розшук колишнього президента росії, заступника секретаря ради безпеки рф дмитра медведєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
дмитра медведєва оголосили у розшук - СБУ
Дмитро Медведєв. Фото: telegraf.com.ua
Про це УНН повідомляє з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ.
Зникнення медведєва датується 01.03.2022 року. Його звинувачують за статтею 110 ч.2 Кримінального Кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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10 10 2022 19:43 МЕДІА
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