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Дмитро Кулеба повідомив, як Україна застосовуватиме далекобійні ракети Taurus та ATACMS

11 серпня 2023, 19:51
Дмитро Кулеба повідомив, як Україна застосовуватиме далекобійні ракети Taurus та ATACMS
Фото: Укрінформ
"Що більша дальність польоту ракети, то коротша війна", – вважає міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив закордонних партнерів, що Україна використовуватиме далекобійні ракети "Taurus" та "ATACMS" лише в межах своїх кордонів.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Ракети дальнього радіусу дії мають вирішальне значення. Саме тому " Taurus" та "ATACMS" необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві ракети будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність польоту ракети, то коротша війна", - написав Кулеба.

Нагадаємо, у Німеччині вивчають можливість постачання Україні далекобійних ракет Taurus уже найближчими місяцями. Канцлер країни Олаф Шольц раніше заявив, що готовий надати зброю за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS.

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