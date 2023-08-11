Німеччина дасть Україні Taurus, якщо їх запрограмують не бити по росії – Spiegel
Але у канцлера Олафа Шольца є умова - їх мають модифікувати перед тим.
Про це пише Spiegel.
"Наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого росією Криму", - пише видання.
Очільник німецького уряду "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.
Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів, йдеться в матеріалі.
Також є інформація, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.Вчора інші ЗМІ повідомляли, що Німеччина планує передати Україні ракети Taurus – ЗМІ.