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Німеччина планує передати Україні ракети Taurus – ЗМІ

10 серпня 2023, 19:26
Німеччина планує передати Україні ракети Taurus – ЗМІ
Джерело: dreamstime
Уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення про надання Києву далекобійних крилатих ракет Taurus, які можуть вражати цілі на відстані до 500 км.

Про це пише німецьке видання T-online.

Німецький уряд планує оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом", пише німецьке видання.

"Наразі канцелярія працює над вирішенням цього питання з найважливішим союзником Німеччини і найбільшим прихильником України – Сполученими Штатами Америки", – написано в матеріалі.

За інформацією з урядових партійних кіл, ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на постачання німецьких Taurus. Минулого тижня Офіс канцлера отримав від Федерального міністерства оборони презентацію, в якій узагальнено найважливіші факти про ці ракети: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Це рішення може призвести до постачання не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. 

Кілька соціал-демократів повідомили, що скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.

Дискусіх про передачу Taurus точаться вже давно, і було вже кілька підтверджень щодо передачі цих ракет.
НімеччинаTaurus

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