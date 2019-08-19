НОВИНИДніпровська міська рада закупила у міста Лейпцига 20 вживаних трамваїв Tatra T4D-M1 за 250 тисяч євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дніпро закупив у Німеччині 20 вживаних трамваїв за € 250 тисяч
Планується, що всі 20 вагонів вийдуть на маршрути до кінця 2019 року
Фото: traffic.od.ua
Перші трамваї вже працюють на маршрутах міста, повідомляє LB.ua.
Вартість одного трамвайного вагона, з урахуванням доставки і ремонту в комунальному підприємстві "Дніпровський електротранспорт", становить 1,5 млн гривень.
Планується, що всі 20 вагонів вийдуть на маршрути до кінця 2019 року.
Нагадаємо, що Київ купив у львівського "Електронтрансу" 10 трамваїв за 505 млн гривень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2019 20:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"