Дніпро закупив у Німеччині 20 вживаних трамваїв за € 250 тисяч Планується, що всі 20 вагонів вийдуть на маршрути до кінця 2019 року

Дніпровська міська рада закупила у міста Лейпцига 20 вживаних трамваїв Tatra T4D-M1 за 250 тисяч євро.

Фото: traffic.od.ua

Перші трамваї вже працюють на маршрутах міста, повідомляє LB.ua. Вартість одного трамвайного вагона, з урахуванням доставки і ремонту в комунальному підприємстві "Дніпровський електротранспорт", становить 1,5 млн гривень. Планується, що всі 20 вагонів вийдуть на маршрути до кінця 2019 року. Нагадаємо, що Київ купив у львівського "Електронтрансу" 10 трамваїв за 505 млн гривень.

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