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Київ купить у львівського "Електронтрансу" 10 трамваїв за 505 млн гривень

Термін постачання - з 1 травня по 31 грудня
Спільне українсько-німецьке підприємство "Електротранс" (Львів) виграло тендер комунального підприємства "Київпастранс" на закупівлю 10 трамваїв за 505,392 млн гривень.
Київ купить у львівського "Електронтрансу" 10 трамваїв за 505 млн гривень Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, інформує LB.ua.

Львівське підприємство перемогло на торгах, запропонувавши найнижчу ціну - 505,392 млн гривень.

У торгах також брала участь компанія PESA (Польща), яка протягом торгів пропонувала 568,443 млн гривень.

Термін постачання трамваїв - з 1 травня по 31 грудня.

Нагадаємо, що заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян розповів, що Київ може повністю позбутися від маршруток через 3-4 роки. Для цього столичній владі необхідно закуповувати не менше 100 нових автобусів.

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13 03 2019 14:39
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