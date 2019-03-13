НОВИНИСпільне українсько-німецьке підприємство "Електротранс" (Львів) виграло тендер комунального підприємства "Київпастранс" на закупівлю 10 трамваїв за 505,392 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ купить у львівського "Електронтрансу" 10 трамваїв за 505 млн гривень
Термін постачання - з 1 травня по 31 грудня
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, інформує LB.ua.
Львівське підприємство перемогло на торгах, запропонувавши найнижчу ціну - 505,392 млн гривень.
У торгах також брала участь компанія PESA (Польща), яка протягом торгів пропонувала 568,443 млн гривень.
Термін постачання трамваїв - з 1 травня по 31 грудня.
Нагадаємо, що заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян розповів, що Київ може повністю позбутися від маршруток через 3-4 роки. Для цього столичній владі необхідно закуповувати не менше 100 нових автобусів.
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