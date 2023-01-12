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Дніпропетровщина отримала від Чехії три генератори

12 січня 2023, 12:18
Дніпропетровщина отримала від Чехії три генератори
джерело t.me/dnipropetrovskaODA
Дніпропетровська область отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він уточнив, що один генератор потужністю 830 кВт та два по 550 кВт.

"Передали їх Кривому Рогу та Кам'янському. Вони живитимуть насоси водоканалів за відсутності електрики", – зазначив голова ОВА та подякував партнерам за підтримку.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передала Україні понад 100 генераторів.

Чехіядопомогагенератори

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