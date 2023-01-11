Норвегія передала Україні понад 100 генераторів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Норвегія передала прикордонникам понад 100 генераторів", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулось у рамках співпраці з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам.
"Держприкордонслужба отримала обладнання для забезпечення підрозділів охорони кордону", – додали у ДПСУ.
Нагадаємо, Польща передасть Україні роту танків Leopard.
Також раніше повідомлялось, що Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю 10 тисяч станцій Starlink в Україні.