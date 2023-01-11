Норвегія передала Україні понад 100 генераторів

Україна отримає понад 100 генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Норвегія передала прикордонникам понад 100 генераторів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у рамках співпраці з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам.

"Держприкордонслужба отримала обладнання для забезпечення підрозділів охорони кордону", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, Польща передасть Україні роту танків Leopard.

Також раніше повідомлялось, що Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю 10 тисяч станцій Starlink в Україні.