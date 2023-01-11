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Норвегія передала Україні понад 100 генераторів

11 січня 2023, 17:36
Норвегія передала Україні понад 100 генераторів
Джерело:facebook.com/DPSUkraine
Україна отримає понад 100 генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Норвегія передала прикордонникам понад 100 генераторів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у рамках співпраці з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам.

"Держприкордонслужба отримала обладнання для забезпечення підрозділів охорони кордону", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, Польща передасть Україні роту танків Leopard.

Також раніше повідомлялось, що Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю 10 тисяч станцій Starlink в Україні.

Норвегіядопомогагенератори

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