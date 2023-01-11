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ПОЛІТИКА

Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю 10 тисяч станцій Starlink в Україні

11 січня 2023, 11:16
Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю 10 тисяч станцій Starlink в Україні
Фото: Укрінформ
Третина від загальної кількості закуплених станцій піде на потреби ЗСУ.

Німеччина виділить 20 мільйонів євро на фінансування роботи супутникового Інтернету Starlink в Україні, повідомила пресслужба МЗС ФРН, коментуючи візит глави відомства Анналени Бербок до Харкова.

Такої суми вистачить для забезпечення роботи 10 000 наземних станцій. Третина від їхньої кількості піде на потреби ЗСУ.

"Доступ до інтернету є рятувальним колом для місцевих жителів і дозволяє решті світу знати, що відбувається в Україні. Starlink закриває пролом, де більше немає доступу до інтернету через зруйновану цивільну інфраструктуру. Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти фінансувати супутниковий зв'язок Starlink", – вказали у міністерстві.

Напередодні пані Бербок прибула з неочікуваним візитом до України та відвідала Харків. Вона назвала місто "символом божевілля російської агресії" та пообіцяла різносторонню підтримку Україні від Німеччини.


НімеччинавійнаУкраїнаstarlinkдопомога Україні

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