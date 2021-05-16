Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"ДНР" та "ЛНР" оголосили збір резервістів та силовиків

Причини - контроль резерву та можливі "загрози з боку України"
Бойовики "ДНР" вирішили провести контрольний збір населення окупованої частини Донецької області, яка належить до "мобілізаційного резерву". Також там оголосили навчання силовиків.
"ДНР" та "ЛНР" оголосили збір резервістів та силовиків

Про це пише видання "Новости Донбасса" з посиланням на "указ" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, повідомляє "Громадське".

Так, збір резервістів на території "ДНР" запланований на 17 та 18 травня. Його мета - "контроль наявності громадян, які перебувають в запасі та приписані до військових частин, комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".

Цей указ також доручає "Міністерству внутрішніх справ" розшукувати та доставляти на місця збору резервістів, які самі не відгукнулися на повістки. Військові збори також запланували в "ЛНР" - до них хочуть долучити 3 тисячі резервістів.

Крім того, з 17 по 22 травня бойовики "ДНР" вирішили організувати навчання, які називають перевіркою ефективності "силових структур", "Міністерства охорони здоров'я" та "Міністерства транспорту" "по вирішенню кризових ситуацій в разі можливих зовнішніх загроз з боку України". 

Аналогічні навчання оголосили й бойовики "ЛНР", які відбуватимуться спільно з "ДНР". За словами ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, під час навчань планують відпрацювати сценарії реагування на "можливі загрози техногенного та природного характеру, дії диверсійних груп і обстріли з боку збройних формувань України".

Читайте також: Японія дає $4,5 мільйона на підтримку населення та відновлення сходу України

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2021 10:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.