"ДНР" та "ЛНР" оголосили збір резервістів та силовиків

Бойовики "ДНР" вирішили провести контрольний збір населення окупованої частини Донецької області, яка належить до "мобілізаційного резерву". Також там оголосили навчання силовиків.

Про це пише видання "Новости Донбасса" з посиланням на "указ" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, повідомляє "Громадське".

Так, збір резервістів на території "ДНР" запланований на 17 та 18 травня. Його мета - "контроль наявності громадян, які перебувають в запасі та приписані до військових частин, комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".

Цей указ також доручає "Міністерству внутрішніх справ" розшукувати та доставляти на місця збору резервістів, які самі не відгукнулися на повістки. Військові збори також запланували в "ЛНР" - до них хочуть долучити 3 тисячі резервістів.

Крім того, з 17 по 22 травня бойовики "ДНР" вирішили організувати навчання, які називають перевіркою ефективності "силових структур", "Міністерства охорони здоров'я" та "Міністерства транспорту" "по вирішенню кризових ситуацій в разі можливих зовнішніх загроз з боку України".

Аналогічні навчання оголосили й бойовики "ЛНР", які відбуватимуться спільно з "ДНР". За словами ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, під час навчань планують відпрацювати сценарії реагування на "можливі загрози техногенного та природного характеру, дії диверсійних груп і обстріли з боку збройних формувань України".

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