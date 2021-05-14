Японія дає $4,5 мільйона на підтримку населення та відновлення сходу України

Те, що уряд Японії, наші міжнародні партнери роблять сьогодні, - це якраз заради та для людей... Цього року буде реалізація проєктів на 4,5 млн дол. Кошти будуть спрямовані на поліпшення якості та ефективності роботи у медичних закладах, що належать до відомства Міністерства оборони України, допомогу людям, які позбавлені свободи, допомогу пораненим та хворим, медичну допомогу, заходи фізичної реабілітації, впровадження ініціатив підтримки громад тощо

Уряд Японії виділяє 4,5 млн дол. на підтримку населення Донеччини і Луганщини, а також на відновлення цих областей.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав під час пресконференції в клубі Кабінету Міністрів, повідомляє Укрінформ.

"Те, що уряд Японії, наші міжнародні партнери роблять сьогодні, - це якраз заради та для людей... Цього року буде реалізація проєктів на 4,5 млн дол. Кошти будуть спрямовані на поліпшення якості та ефективності роботи у медичних закладах, що належать до відомства Міністерства оборони України, допомогу людям, які позбавлені свободи, допомогу пораненим та хворим, медичну допомогу, заходи фізичної реабілітації, впровадження ініціатив підтримки громад тощо", - сказав Резніков.

Він зауважив, що саме Японія спільно з ООН та МКЧХ вже організовують низку важливих проєктів на Донеччині та Луганщині, а саме вже було відновлено 400 будинків, які постраждали від бойових дій, були реалізовані проєкти у сфері освіти молоді, розбудови громад, надано допомогу у сфері охорони здоров'я військовослужбовців в Україні.

Резніков подякував уряду Японії, Міжнародному Комітету Червоного Хреста та ООН за безапеляційну, послідовну підтримку України. Також він подякував за гуманітарну допомогу для Донецької та Луганської областей, частина яких досі в окупації, де люди потерпають від наслідків збройної агресії Росії.

Як повідомляється на Урядовому порталі, Уряд Японії у 2021 році надасть 4,5 млн дол. для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України, а також надання медичної допомоги українським військовим госпіталям.

Допомога надається в рамках чотирьох проєктів, що виконуються агенціями системи ООН в Україні та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ). Зокрема, допомога надаватиметься такими організаціями ООН: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Японія надає підтримку проєктам гуманітарної допомоги людям, постраждалим від конфлікту на сході України, з 2014 року, загальна сума фінансової допомоги становить 55,9 млн дол.