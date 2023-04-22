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Днями в Україну приїдуть іспанські Leopard 2A4

22 квітня 2023, 12:29
Днями в Україну приїдуть іспанські Leopard 2A4
Іспанія передасть Україні 6 з 10 танків Leopard 2A4 вже найближчим часом.

Таку заяву зробив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. 

Про це повідомляє Tagesschau.

Іспанія хоче поставити Україні 6 танків Leopard 2A4 із загалом 10 обіцяних найближчими днями, сказав міністр закордонних справ.

"Після цього буде другий пакет з ще чотирма танками", – додав Альбарес.

Іспанія буде підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме, підсумував глава МЗС Іспанії і додав: 

"Це включає гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння".

За останні тижні 55 українців пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.

Раніше Данія і Нідерланди заявили, що передадуть Україні ще 14 танків Leopard-2.
ІспаніяLeopard 2A4

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