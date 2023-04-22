Днями в Україну приїдуть іспанські Leopard 2A4
Таку заяву зробив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
Про це повідомляє Tagesschau.
Іспанія хоче поставити Україні 6 танків Leopard 2A4 із загалом 10 обіцяних найближчими днями, сказав міністр закордонних справ.
"Після цього буде другий пакет з ще чотирма танками", – додав Альбарес.
Іспанія буде підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме, підсумував глава МЗС Іспанії і додав:
"Це включає гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння".
За останні тижні 55 українців пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.Раніше Данія і Нідерланди заявили, що передадуть Україні ще 14 танків Leopard-2.