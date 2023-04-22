Днями в Україну приїдуть іспанські Leopard 2A4

Іспанія передасть Україні 6 з 10 танків Leopard 2A4 вже найближчим часом.

Таку заяву зробив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Про це повідомляє Tagesschau.

Іспанія хоче поставити Україні 6 танків Leopard 2A4 із загалом 10 обіцяних найближчими днями, сказав міністр закордонних справ.

"Після цього буде другий пакет з ще чотирма танками", – додав Альбарес.

Іспанія буде підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме, підсумував глава МЗС Іспанії і додав:

"Це включає гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння".

За останні тижні 55 українців пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.