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CУСПІЛЬСТВО

До 16 зросла кількість загиблих унаслідок численних пожеж в окрузі Лос-Анджелес

12 січня 2025, 12:11
До 16 зросла кількість загиблих унаслідок численних пожеж в окрузі Лос-Анджелес
Фото: з вільного доступу
Ситуація ускладнюється технічними проблемами.

У Лос-Анджелесі тривають масштабні пожежі, які змусили евакуювати мешканців престижних районів Брентвуд і Бел-Ейр. Особливо складна ситуація очікується через сильні вітри, які можуть спричинити нові осередки займання.

Про це повідомляє FT.

Кількість загиблих унаслідок пожеж зросла до 16 осіб. Найбільш руйнівною стала пожежа у районі Pacific Palisades, яка почалася у вівторок і знищила 22 тисячі акрів. На цей час вдалося локалізувати лише 11% займання.

Евакуація у Брентвуді викликала занепокоєння щодо збереження пам’яток, зокрема музею Гетті, де зберігаються роботи Ван Гога, Рембрандта і Моне. Проте представники музею заявили, що наразі збитків немає.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс повідомила, що пожежу у Pacific Palisades поступово локалізують, але сильні сухі вітри Санта-Ана, які очікуються найближчими днями, становлять серйозну загрозу. Вона закликала жителів не намагатися перечекати пожежі вдома та терміново евакуюватися.

Ситуація ускладнюється технічними проблемами. Через сильний попит на воду для гасіння пожеж та відсутність авіапідтримки резервуари швидко спустошилися, а гідранти втратили тиск. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наказав провести розслідування причин проблем з водопостачанням, назвавши їх «глибоко тривожними». Водночас міський департамент водопостачання заявив, що гідранти працювали, але не витримали надмірного навантаження.

Для боротьби з пожежами мобілізовано понад 7,500 рятувальників, серед яких пожежники з інших штатів США та 72 спеціалісти з Мексики. Національна гвардія також долучилася до охорони районів від мародерів. У зонах евакуації запроваджено комендантську годину з 18:00, і вже заарештовано близько 20 осіб за спроби мародерства.

Федеральне бюро алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї розпочало розслідування причин займання у Pacific Palisades, відправивши до місця події команду експертів.

Попри складну ситуацію, пожежники вже ліквідували займання у районі Hollywood Hills, яке загрожувало знаковим місцям, зокрема Голлівудському знаку, а також пожежу Lidia на північ від Лос-Анджелеса.

Наразі AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, від $135 до $150 мільярдів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, відколи почали ввести облік.

У вівторок, 7 січня, у престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс спалахнула масштабна лісова пожежа.

30 тисяч людей евакуйовано, пожежа охопила щонайменше 1,182 гектара території. У престижному Пасіфік-Палісейдс проживають деякі голлівудські зірки, зокрема, актори Том Генкс і Джеймс Вудс. 

пожежаЛос-Анджелес

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