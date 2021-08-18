До 30-річчя незалежності в Києві вперше відкриється українсько-американська виставка

Виставка відкриється 20 серпня в Києві (вул. Лаврська, 27), в якій беруть участь 20 музеїв, архівів бібліотекою з України та США

З нагоди 30-річчя незалежності України Фонд Богдана Губського "Україна - XXI століття" спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні організували масштабну україно-американську виставку "За волю України!".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби музею та фонду.

За словами організаторів, ця виставка - визначна подія в історії україно-американських двосторонніх відносин, коли вперше за 30 років незалежності України та понад 100-річну історію української діаспори на виставці в Україні візьмуть участь п'ять провідних наукових, музейних та культурно-просвітніх українських інститутів в США:

Український музей і бібліотека в Стемфорді

Український Національний музей у Чикаго

Українська Вільна Академія Наук у США

Український Музей в Нью-Йорку

Український історичний і освітній центр з постійної колекції Музею імені Патріарха Мстислава

Сомерсет в Бавнд-Брук

В сукупності вони передали на тимчасове експонування в Україні 181 раритет.

"Ця виставка не просто розповідає про уніформу українського війська періоду Революції 1917-1921 рр., вона рельєфно передає спадкоємність національної держави, уособлює традиції українського воїнства і біографії яскравих його представників. Зрештою, виставка про єдність українства - в минулому, сьогоденні і майбутньому! За Волю України",- наголосив на унікальності виставки генеральний директор музею-організатор Іван Ковальчук.

Інший важливий ракурс експозиції розкриває глава Ради Фонду Богдан Губський.

"Виставка - прагнення крізь призму історії уніформи відродженого українського війська початку ХХ ст. засвідчити міцний історичний зв'язок сучасного покоління захисників України з учасниками Визвольних змагань 1917-1921 рр. та шляхом культурної дипломатії розвинути співпрацю з провідними українськими установами США. Окрім того, організатори ставлять за мету музейними засобами вшанувати Збройні Сили України - ключовий гарант державної незалежності, що набуває особливої актуальності в умовах воюючої країни", - сказав він.

На виставці представлені артефакти, які охоплюють період 1914–1923 рр. Вони висвітлюють історію українського однострою доби Січового Стрілецтва, УНР, ЗУНР, правління гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР. Більшість експонатів ніколи до цього часу не оприлюднювалися та не були відомі не лише широкому загалу, а й вузькому колу фахівців.

Серед раритетів - однострої, нагороди, прапори, військові відзнаки українських мілітарних формацій періоду Визвольних змагань, зокрема, полковника УСС ерцгерцога Вільгельма Франца Австрійського (Василя Вишиваного), генерала Армії УНР Олександра Загродського, капітан-лейтенанта Святослава Шрамченка.

Видатною пам’яткою є також "Альбом уніформ Української армії і Фльоти за добу визвольної боротьби (1917-1921)", створений у 1937 році геральдиком Миколою Битинським. Це світова прем’єра унікальної мистецької пам’ятки.

Виставка триватиме до 31 травня 2022 року.

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