До Дня незалежності Ніагару підсвітять кольорами прапора України
Про це "Європейській правді" повідомило посольство України в Канаді.
У посольстві підкреслили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати наживо в українських кольорах 24 серпня о 22:00 за місцевим часом (25 серпня о 5:00 за київським часом) за посиланням.
"Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!", - прокоментував Андрій Шевченко, посол України у Канаді.
Акцію ініціювало українське посольство.
Крім того, до Дня незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також низка інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.
Українські святкування заплановані у десятках міст. В Едмонтоні українськими кольорами висвітлять міст "Хай Левел", а у Фредериктоні - будівлю мерії.
У посольстві також повідомили, що у Києві на урочистостях до Дня незалежності та на саміті Кримської платформи Канаду представлятиме спікер Сенату Джордж Ф’юрі.
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