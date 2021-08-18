Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

До Дня незалежності Ніагару підсвітять кольорами прапора України

Акцію ініціювало українське посольство
Ніагарський водоспад на кордоні Канади та США освітлять у синьо-жовті кольори до Дня незалежності України.
До Дня незалежності Ніагару підсвітять кольорами прапора України Фото: AFP

Про це "Європейській правді" повідомило посольство України в Канаді.

У посольстві підкреслили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати наживо в українських кольорах 24 серпня о 22:00 за місцевим часом (25 серпня о 5:00 за київським часом) за посиланням.

"Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!", - прокоментував Андрій Шевченко, посол України у Канаді.

Акцію ініціювало українське посольство.

Крім того, до Дня незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також низка інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.

Українські святкування заплановані у десятках міст. В Едмонтоні українськими кольорами висвітлять міст "Хай Левел", а у Фредериктоні - будівлю мерії.

У посольстві також повідомили, що у Києві на урочистостях до Дня незалежності та на саміті Кримської платформи Канаду представлятиме спікер Сенату Джордж Ф’юрі.

Читайте також: У Києві на три дні перекриють понад 30 вулиць: відбуватиметься репетиція параду до Дня Незалежності

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2021 11:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Арабські туристи заполонили українські курорти: чим їх приваблює Україна та як це використати

Арабські туристи заполонили українські курорти: чим їх приваблює Україна та як це використати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.