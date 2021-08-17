У Києві на три дні перекриють понад 30 вулиць: відбуватиметься репетиція параду до Дня Незалежності

У Києві 18, 20 та 22 серпня відбуватимуться репетиції параду до Дня Незалежності. Цими днями з 15:30 до опівночі обмежать рух низкою вулиць.

Про це повідомляє патрульна поліція, пише "Громадське".

Обмеження руху транспорту з 15:30 до 24:00 вводять на таких вулицях:

Хрещатику;

Майдані Незалежності;

Маршала Рибалка;

В'ячеслава Чорновола;

проспекті Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);

Площі Перемоги;

Старовокзальній;

Жилянській;

Великій Васильківській;

площі Льва Толстого;

Бессарабській площі;

Академіка Туполєва;

Антоновича;

Івана Федорова;

Либідській площі;

Європейській площі;

Володимирському узвозі;

Боричівому узвозі;

Набережно-Хрещатицькій;

Нижньому Валу;

Глибочицькому проїзду;

Петрівській алеї;

Парковій дорозі;

Дніпровському узвозі;

Набережному шосе;

Богдана Хмельницького;

Володимирській;

Льва Толстого;

Саксаганського.

Також 18, 20 та 22 серпня з 15:30 до півночі обмежать рух транспорту на вулицях Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).

Цими днями, а також 24 серпня не працюватимуть паркувальні майданчики. Крім того, буде обмежений доступ до деяких територій Труханового острову, де відбуватиметься артилерійський салют.

Нагадаємо, що у МОЗ дали рекомендації щодо святкування Дня Незалежності: просять не вживати алкоголь