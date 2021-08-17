CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві 18, 20 та 22 серпня відбуватимуться репетиції параду до Дня Незалежності. Цими днями з 15:30 до опівночі обмежать рух низкою вулиць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на три дні перекриють понад 30 вулиць: відбуватиметься репетиція параду до Дня Незалежності
Обмеження руху транспорту з 15:30 до 24:00
Карта обмеження руху в Києві Фото: Патрульна поліція України
Про це повідомляє патрульна поліція, пише "Громадське".
Обмеження руху транспорту з 15:30 до 24:00 вводять на таких вулицях:
- Хрещатику;
- Майдані Незалежності;
- Маршала Рибалка;
- В'ячеслава Чорновола;
- проспекті Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);
- Площі Перемоги;
- Старовокзальній;
- Жилянській;
- Великій Васильківській;
- площі Льва Толстого;
- Бессарабській площі;
- Академіка Туполєва;
- Антоновича;
- Івана Федорова;
- Либідській площі;
- Європейській площі;
- Володимирському узвозі;
- Боричівому узвозі;
- Набережно-Хрещатицькій;
- Нижньому Валу;
- Глибочицькому проїзду;
- Петрівській алеї;
- Парковій дорозі;
- Дніпровському узвозі;
- Набережному шосе;
- Богдана Хмельницького;
- Володимирській;
- Льва Толстого;
- Саксаганського.
Також 18, 20 та 22 серпня з 15:30 до півночі обмежать рух транспорту на вулицях Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).
Цими днями, а також 24 серпня не працюватимуть паркувальні майданчики. Крім того, буде обмежений доступ до деяких територій Труханового острову, де відбуватиметься артилерійський салют.
Нагадаємо, що у МОЗ дали рекомендації щодо святкування Дня Незалежності: просять не вживати алкоголь
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17 08 2021 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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