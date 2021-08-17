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У Києві на три дні перекриють понад 30 вулиць: відбуватиметься репетиція параду до Дня Незалежності

Обмеження руху транспорту з 15:30 до 24:00
У Києві 18, 20 та 22 серпня відбуватимуться репетиції параду до Дня Незалежності. Цими днями з 15:30 до опівночі обмежать рух низкою вулиць.
У Києві на три дні перекриють понад 30 вулиць: відбуватиметься репетиція параду до Дня Незалежності Карта обмеження руху в Києві Фото: Патрульна поліція України

Про це повідомляє патрульна поліція, пише "Громадське".

Обмеження руху транспорту з 15:30 до 24:00 вводять на таких вулицях:

  • Хрещатику; 
  • Майдані Незалежності;
  • Маршала Рибалка;
  • В'ячеслава Чорновола;
  • проспекті Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);
  • Площі Перемоги; 
  • Старовокзальній;
  • Жилянській;
  • Великій Васильківській;
  • площі Льва Толстого;
  • Бессарабській площі;
  • Академіка Туполєва;
  • Антоновича;
  • Івана Федорова;
  • Либідській площі;
  • Європейській площі;
  • Володимирському узвозі;
  • Боричівому узвозі;
  • Набережно-Хрещатицькій;
  • Нижньому Валу;
  • Глибочицькому проїзду;
  • Петрівській алеї;
  • Парковій дорозі;
  • Дніпровському узвозі;
  • Набережному шосе;
  • Богдана Хмельницького;
  • Володимирській;
  • Льва Толстого;
  • Саксаганського. 

Також 18, 20 та 22 серпня з 15:30 до півночі обмежать рух транспорту на вулицях Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).

Цими днями, а також 24 серпня не працюватимуть паркувальні майданчики. Крім того, буде обмежений доступ до деяких територій Труханового острову, де відбуватиметься артилерійський салют.

Нагадаємо, що у МОЗ дали рекомендації щодо святкування Дня Незалежності: просять не вживати алкоголь

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17 08 2021 12:57
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