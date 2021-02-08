У МОЗ дали рекомендації щодо святкування Дня Незалежності: просять не вживати алкоголь
Їх озвучив очільник МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Україна 30" 2 серпня, пише "Громадське".
Так, серед рекомендацій:
- утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19;
- не відвідувати масові заходи людям, які належать до групи ризику;
- утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;
- завжди дотримуватися дистанції, носити маску, мити руки;
- не вживати алкогольні напої під час проведення святкових заходів.
"Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь - зло сам собою. Але велика кількість алкоголю - це зневага до чітко прописаних епідемічних норм. Тому жодного алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи із сім'єю", - наголосив Ляшко.
Зазначимо, що відповідно до Адміністративного кодексу України, за розпивання алкоголю в заборонених законом місцях або появу в громадських місцях напідпитку загрожує покарання - від попередження чи штрафу до адмінарешту.
Як святкуватимемо?
Святкування 30-річниці незалежності України триватиме впродовж трьох днів - з 22 по 24 серпня (з 21 по 24 серпня в українців будуть довгі вихідні). Цими днями відбудеться низка офіційних і розважальних заходів.
24 серпня на центральній вулиці Києва пройде парад Збройних сил України. Цього дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.
Увечері на стадіоні "Олімпійський" розпочнеться шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, симфонічний оркестр.
Президент обіцяє єдиний музичний перформанс пісень, які стали спадщиною минулих поколінь, і хітів майбутнього. Завершиться концерт феєрверками.
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