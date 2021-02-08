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У МОЗ дали рекомендації щодо святкування Дня Незалежності: просять не вживати алкоголь

В Україні на 22-24 серпня заплановане святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України
У Міністерстві охорони здоров’я дали рекомендації для людей, які збираються відвідати масові заходи, щоб уберегти себе та близьких він коронавірусу.
У МОЗ дали рекомендації щодо святкування Дня Незалежності: просять не вживати алкоголь Фото: МОЗ

Їх озвучив очільник МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Україна 30" 2 серпня, пише "Громадське".

Так, серед рекомендацій:

  • утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19;
  • не відвідувати масові заходи людям, які належать до групи ризику;
  • утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;
  • завжди дотримуватися дистанції, носити маску, мити руки;
  • не вживати алкогольні напої під час проведення святкових заходів.

"Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь - зло сам собою. Але велика кількість алкоголю - це зневага до чітко прописаних епідемічних норм. Тому жодного алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи із сім'єю", - наголосив Ляшко.

Зазначимо, що відповідно до Адміністративного кодексу України, за розпивання алкоголю в заборонених законом місцях або появу в громадських місцях напідпитку загрожує покарання - від попередження чи штрафу до адмінарешту.

Як святкуватимемо?

Святкування 30-річниці незалежності України триватиме впродовж трьох днів - з 22 по 24 серпня (з 21 по 24 серпня в українців будуть довгі вихідні). Цими днями відбудеться низка офіційних і розважальних заходів.

24 серпня на центральній вулиці Києва пройде парад Збройних сил України. Цього дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері на стадіоні "Олімпійський" розпочнеться шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, симфонічний оркестр.

Президент обіцяє єдиний музичний перформанс пісень, які стали спадщиною минулих поколінь, і хітів майбутнього. Завершиться концерт феєрверками.

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02 08 2021 17:55
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