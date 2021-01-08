Президентське подружжя презентує заходи до 30-го Дня Незалежності України

У понеділок, 2 серпня, об 11:00 у межах форуму "Україна 30" відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, у якій візьмуть участь Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська

У межах форуму "Україна 30" 2 серпня об 11.00 відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, у якій візьмуть участь Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"У понеділок, 2 серпня, об 11:00 у межах форуму "Україна 30" відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, у якій візьмуть участь Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, гості та спікери форуму поінформують про те, які офіційні та розважальні заходи заплановані до 30-річчя незалежності держави та Дня прапора, представлять концепцію проведення параду Збройних Сил, а також нової президентської відзнаки "Національна легенда".

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість про гостей, прибуття яких очікується на День Незалежності, а його перша заступниця Еміне Джапарова – про проведення інавгураційного саміту Кримської платформи.

Окрему увагу буде приділено питанням безпеки та антиковідним заходам у святкові дні.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу повідомив, що на параді з нагоди Дня Незалежності будуть присутні десятки зарубіжних гостей на знак підтримки України і поваги до її Збройних Сил.

Також раніше повідомлялось, що у Києві військовослужбовці Національної гвардії розпочали тренувальні польоти над Хрещатиком на французьких вертольотах Airbus, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності 24 серпня.