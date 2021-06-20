НОВИНИУ Кабінеті міністрів зазначили, що витрати у 5 423,2 мільйона гривень передбачені до 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності
Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн
Фото: president.gov.ua
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
"Модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.
Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - йдеться у повідомленні.
Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.
Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.
Читайте також: Яким був день 24 серпня 1991 року
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 06 2021 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Каїрі відбулася презентація української кухні
- ФОТО У Німеччині знайшли в придорожному смітнику цінні картини 17 сторіччя
- ВІДЕО Українські зброярі представили кулемет власної розробки
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles