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У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн
У Кабінеті міністрів зазначили, що витрати у 5 423,2 мільйона гривень передбачені до 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включають масштабні інфраструктурні проєкти.
У Кабміні пояснили куди підуть 5,4 мільярди до 30-ї річниці незалежності Фото: president.gov.ua
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
 
"Модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.  
 
Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн  включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - йдеться у повідомленні. 
 
Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. 
 
Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.
 
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20 06 2021 15:53
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