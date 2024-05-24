До білорусі прилетів літак Януковича – соцмережі
24 травня 2024, 17:02
Фото: Reuters
Вперше за майже два роки експрезидент України Віктор Янукович прилетів до республіки білорусь .
Про це повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", посилаючись на власні джерела.
"О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Dassault Falcon 900C - бортивий номер RA-09617. За даними спостерігачів, цей борт належить Януковичу", - йдеться в дописі.
Востаннє Янукович був в білорусі у березні 2022 року.
Також вчора путін зустрівся з лукашенком у білорусі.
Інших подробиць наразі не розголошується.