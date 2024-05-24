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До білорусі прилетів літак Януковича – соцмережі

24 травня 2024, 17:02
До білорусі прилетів літак Януковича – соцмережі
Фото: Reuters
Вперше за майже два роки експрезидент України Віктор Янукович прилетів до республіки білорусь .

Про це повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", посилаючись на власні джерела. 

"О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Dassault Falcon 900C - бортивий номер RA-09617. За даними спостерігачів, цей борт належить Януковичу", - йдеться в дописі. 

Востаннє Янукович був в білорусі у березні 2022 року. 

Також вчора путін зустрівся з лукашенком у білорусі.

Інших подробиць наразі не розголошується. 

 

білорусь. віктор янукович

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