До білорусі вперше за майже рік прилетіли військові гелікоптери рф
Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"Це перші і наразі єдині військові гелікоптери з моменту виведення вертолітного угруповання ЗС рф з білорусі у серпні 2023", – йдеться в дописі.
До бр прилетіли два військові вертольоти пф.
На аеродромі "Барановичі", де вони сіли, також присутні ще два розвідувальні російські літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ВКС рф.
Вертольоти ЗС рф вперше з моменту виведення російського гелікоптерного угруповання в серпні 2023 року приземлилися на території білорусі.Крім того, днями ми повідомляли, що до білорусі прилетів літак Януковича.