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До білорусі вперше за майже рік прилетіли військові гелікоптери рф

26 травня 2024, 14:28
До білорусі вперше за майже рік прилетіли військові гелікоптери рф
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Вперше з серпня 2023 року в республіку білорусь прилетіли російські гвинтокрили.

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Це перші і наразі єдині військові гелікоптери з моменту виведення вертолітного угруповання ЗС рф з білорусі у серпні 2023", – йдеться в дописі. 

До бр прилетіли два військові вертольоти пф. 

На аеродромі "Барановичі", де вони сіли, також присутні ще два розвідувальні російські літаки Су-24МР і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ВКС рф.

Вертольоти ЗС рф вперше з моменту виведення російського гелікоптерного угруповання в серпні 2023 року приземлилися на території білорусі.

Крім того, днями ми повідомляли, що до білорусі прилетів літак Януковича.
Білорусьармія рфросійські гвинтокрили

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