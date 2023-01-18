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До Британії направлять австралійських військових для тренування ЗСУ

18 січня 2023, 09:16
До Британії направлять австралійських військових для тренування ЗСУ
Близько 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великобританії для навчання українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Nine News.

Церемонія відправлення та приєднання до британської місії відбудеться у Дарвіні.

Загалом у ході програми передбачено підготовку близько 20 тисяч українських солдатів.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти росії.

"Бойовий дух дуже важливий, але ця підготовка дуже потрібна їм, щоби підготуватися до бою", - зазначив австралійський міністр.

Зазначається, що у рамках підготовки до навчальної місії австралійські військовослужбовці ознайомилися з автоматом АК-47 – основною бойовою зброєю української армії.

Нагадаємо, що представники Сполучених Штатів Америки пообіцяли, що навчать українських офіцерів використовувати системи ППО Patriot за 10 тижнів.

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