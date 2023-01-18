До Британії направлять австралійських військових для тренування ЗСУ
Про це повідомляє Nine News.
Церемонія відправлення та приєднання до британської місії відбудеться у Дарвіні.
Загалом у ході програми передбачено підготовку близько 20 тисяч українських солдатів.
Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти росії.
"Бойовий дух дуже важливий, але ця підготовка дуже потрібна їм, щоби підготуватися до бою", - зазначив австралійський міністр.
Зазначається, що у рамках підготовки до навчальної місії австралійські військовослужбовці ознайомилися з автоматом АК-47 – основною бойовою зброєю української армії.
Нагадаємо, що представники Сполучених Штатів Америки пообіцяли, що навчать українських офіцерів використовувати системи ППО Patriot за 10 тижнів.