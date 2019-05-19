Зеленський приїхав на репетицію інавгурації

"В урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають"

В урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.

"В урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.... У репетиції церемонії бере участь сам Зеленський", - повідомляє "Громадське".

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Ради ввечері 19 травня.

Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

Нагадаємо, що 19 та 20 травня у Києві з нагоди інавгурації новообраного президента України буде обмежено рух транспорту низкою вулиць.