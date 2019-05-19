НОВИНИВ урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський приїхав на репетицію інавгурації
"В урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають"
Фото: Ангеліна Карякіна/Громадське
"В урядовому кварталі Києва проводять репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.... У репетиції церемонії бере участь сам Зеленський", - повідомляє "Громадське".
Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Ради ввечері 19 травня.
Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.
Нагадаємо, що 19 та 20 травня у Києві з нагоди інавгурації новообраного президента України буде обмежено рух транспорту низкою вулиць.
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19 05 2019 21:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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