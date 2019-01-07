До демаршу країн через повернення РФ у ПАРЄ приєдналася Швеція

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка було від семи країн, після повернення Росії приєдналися депутати від Швеції"

Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналися до заяви семи країн про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ.

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка було від семи країн, після повернення Росії приєдналися депутати від Швеції", - зазначив Ар'єв, повідомляє Радіо НВ.

За його словами, Польща підтримала ініціативу створити нову резолюцію проти повернення Росії до Ради Європи.

Раніше повідомлялося, що представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії підписали заяву про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ.

Нагадаємо, що вночі 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повертає Російській Федерації право голосу на засіданнях. Рішення підтримали 118 делегатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися.

МЗС після цього відкликало посла при Раді Європи, а міністр Павло Клімкін порадив Верховній Раді відкликати запрошення спостерігачам на вибори від ПАРЄ.

Сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.