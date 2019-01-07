Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

До демаршу країн через повернення РФ у ПАРЄ приєдналася Швеція

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка було від семи країн, після повернення Росії приєдналися депутати від Швеції"
Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналися до заяви семи країн про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ.
До демаршу країн через повернення РФ у ПАРЄ приєдналася Швеція Фото: ua.politics.comments.ua

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег. До фінальної заяви, яка було від семи країн, після повернення Росії приєдналися депутати від Швеції", - зазначив Ар'єв, повідомляє Радіо НВ.

За його словами, Польща підтримала ініціативу створити нову резолюцію проти повернення Росії до Ради Європи.

Раніше повідомлялося, що представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії підписали заяву про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення РФ.

Нагадаємо, що вночі 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повертає Російській Федерації право голосу на засіданнях. Рішення підтримали 118 делегатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися.

МЗС після цього відкликало посла при Раді Європи, а міністр Павло Клімкін порадив Верховній Раді відкликати запрошення спостерігачам на вибори від ПАРЄ.

Сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2019 21:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.