НОВИНИСтрічки покажуть різні медіа, починаючи з 22 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Дня Незалежності України відбудеться прем’єра чотирьох фільмів про війну
Фото:inform-ua.info
До Дня Нзалежності України відбудеться національна акція: прем’єра циклу документальних фільмів про війну "А потім прийшли "братья"", які були зняті Об’єднанням українських продюсерів (ОУП) під час повномасштабного вторгнення Росії. Стрічки будуть транслювати на різних платформах, починаючи з 22 серпня. Про це повідомляє ZN.ua
В рамках циклу можна буде переглянути чотири фільми: "Маріуполь. Невтрачена надія", "Дев’ять життів", "Вокзал надії" та "Втрачений дім". Мета акції - найохопніше показати війну так, як це вміє тільки кінематограф: з глибшими наративами, довшим хронометражем, сильнішим глядацьким зануренням.
"Ми святкуємо незалежність у момент, коли проти нашої незалежності, проти нас розв'язана повномасштабна війна ядерною країною. Країною, що веде з нами цю війну вже сотні років. Зараз у цій війні ми всі - поряд із ЗСУ. Наш внесок - це наші фільми про українців, які своєю силою, волею та любов'ю обов'язково переможуть", - коментує Алла Липовецька, співзасновниця ОУП.
"Маріуполь. Невтрачена надія" покаже російсько-українську війну очима простих людей, які прожили перший місяць вторгнення у Маріуполі. Це фільм-свідчення, фільм-правда пересічних містян, які опинилися всередині війни.
"Дев’ять життів" розкриє тему домашніх тварин на війні. Фільм покаже різноманітні ракурси, від вивозу з зони бойових дій зоопарку до Котопапи - рятівника котів.
"Вокзал надії" (Berlin. HopeBahnhof) розкаже історії українських біженців та європейських волонтерів: це фільм про глибини гуманізму, що їх людина відкриває у собі, інколи неочікувано навіть для самої себе.
"Втрачений дім" знято навесні 2022, відразу після звільнення Київської області від російських військ. У ньому будуть емоції українців, які втратили свою домівку внаслідок окупації.
Як повідомляв iPress, міська влада Києва та Генеральний штаб Збройних сил України не планують проводити масштабні заходи до Дня Незалежності.
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