До Дня Незалежності України відбудеться прем’єра чотирьох фільмів про війну

Стрічки покажуть різні медіа, починаючи з 22 серпня.

До Дня Нзалежності України відбудеться національна акція: прем’єра циклу документальних фільмів про війну "А потім прийшли "братья"", які були зняті Об’єднанням українських продюсерів (ОУП) під час повномасштабного вторгнення Росії. Стрічки будуть транслювати на різних платформах, починаючи з 22 серпня. Про це повідомляє ZN.ua

В рамках циклу можна буде переглянути чотири фільми: "Маріуполь. Невтрачена надія", "Дев’ять життів", "Вокзал надії" та "Втрачений дім". Мета акції - найохопніше показати війну так, як це вміє тільки кінематограф: з глибшими наративами, довшим хронометражем, сильнішим глядацьким зануренням.

"Ми святкуємо незалежність у момент, коли проти нашої незалежності, проти нас розв'язана повномасштабна війна ядерною країною. Країною, що веде з нами цю війну вже сотні років. Зараз у цій війні ми всі - поряд із ЗСУ. Наш внесок - це наші фільми про українців, які своєю силою, волею та любов'ю обов'язково переможуть", - коментує Алла Липовецька, співзасновниця ОУП.

"Маріуполь. Невтрачена надія" покаже російсько-українську війну очима простих людей, які прожили перший місяць вторгнення у Маріуполі. Це фільм-свідчення, фільм-правда пересічних містян, які опинилися всередині війни.

"Дев’ять життів" розкриє тему домашніх тварин на війні. Фільм покаже різноманітні ракурси, від вивозу з зони бойових дій зоопарку до Котопапи - рятівника котів.

"Вокзал надії" (Berlin. HopeBahnhof) розкаже історії українських біженців та європейських волонтерів: це фільм про глибини гуманізму, що їх людина відкриває у собі, інколи неочікувано навіть для самої себе.

"Втрачений дім" знято навесні 2022, відразу після звільнення Київської області від російських військ. У ньому будуть емоції українців, які втратили свою домівку внаслідок окупації.