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До Дня Незалежності в Києві створили квітковий "Байрактар"

Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів
о Дня Незалежності України, 24 серпня, у Києві створили квітник, присвячений турецькому безпілотнику "Байрактар".
До Дня Незалежності в Києві створили квітковий "Байрактар" Фото: КМДА
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
 
обачити "залізного птаха" з квітів можна в Оболонському районі на розв’язці проспекту Степана Бандери і вулиці Богатирської. Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів", – ідеться у повідомленні.
 
У КМДА зазначили, що до 24 серпня у кожному районі Києва з’явиться актуальна композиція. Для їхнього створення всього висадять 200 тисяч квітів.
 
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17 08 2022 16:54
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