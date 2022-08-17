До Дня Незалежності в Києві створили квітковий "Байрактар"

Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів

о Дня Незалежності України, 24 серпня, у Києві створили квітник, присвячений турецькому безпілотнику "Байрактар".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Побачити "залізного птаха" з квітів можна в Оболонському районі на розв’язці проспекту Степана Бандери і вулиці Богатирської. Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів", – ідеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що до 24 серпня у кожному районі Києва з’явиться актуальна композиція. Для їхнього створення всього висадять 200 тисяч квітів.