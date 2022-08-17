CУСПІЛЬСТВО НОВИНИо Дня Незалежності України, 24 серпня, у Києві створили квітник, присвячений турецькому безпілотнику "Байрактар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Дня Незалежності в Києві створили квітковий "Байрактар"
Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів
Фото: КМДА
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Побачити "залізного птаха" з квітів можна в Оболонському районі на розв’язці проспекту Степана Бандери і вулиці Богатирської. Для створення композиції площею 265 кв. м висадили більше 24 тисяч квітів", – ідеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що до 24 серпня у кожному районі Києва з’явиться актуальна композиція. Для їхнього створення всього висадять 200 тисяч квітів.
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