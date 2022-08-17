Символ єднання, що мав бути в Харкові, з'явиться в Києві

В Києві на площі біля станції метро "Арсенальна" встановлюють новий цікавий арт-об’єкт в рамках проекту "Єднання".

Кияни з харків’янами! Ми, як можемо, підтримуємо і допомагаємо Харкову та його мешканцям. Разом ми вистоїмо та переможемо!

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.



"На нашій гарній площі біля станції метро "Арсенальна" встановлюємо новий цікавий арт-об’єкт, який відкриємо в кінці цього тижня. Проект "Єднання" втілений харківською майстернею METALSTYLE", - йдеться в повідомленні.



Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста.

Але, через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там арт-об’єкт зараз неможливо.

Автори проекту звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва.

"Простір A-Station - найбільш вдале місце для розташування цього арт-об‘єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ)", - розповідає мер Києва.

За задумом авторів, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної, символізуючи єдність двох міст - столиці України Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російському агресору.





"Кияни з харків’янами! Ми, як можемо, підтримуємо і допомагаємо Харкову та його мешканцям. Разом ми вистоїмо та переможемо!",- підкреслив Кличко.

Також арт-об'єкт отримав схвалення від користувачів у Facebook: "А ще вони символізують сталеві яйця харків'ян" (с), "Цікаво, можна "причепуритися " перед "краплею"! ", "Чудово! І при найменшій можливості повернемо Харкову!"