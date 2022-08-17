CУСПІЛЬСТВО ФОТОВ Києві на площі біля станції метро "Арсенальна" встановлюють новий цікавий арт-об’єкт в рамках проекту "Єднання".
"На нашій гарній площі біля станції метро "Арсенальна" встановлюємо новий цікавий арт-об’єкт, який відкриємо в кінці цього тижня. Проект "Єднання" втілений харківською майстернею METALSTYLE", - йдеться в повідомленні.
Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
17 08 2022 15:26
Символ єднання, що мав бути в Харкові, з'явиться в Києві
Кияни з харків’янами! Ми, як можемо, підтримуємо і допомагаємо Харкову та його мешканцям. Разом ми вистоїмо та переможемо!
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
"На нашій гарній площі біля станції метро "Арсенальна" встановлюємо новий цікавий арт-об’єкт, який відкриємо в кінці цього тижня. Проект "Єднання" втілений харківською майстернею METALSTYLE", - йдеться в повідомленні.
Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста.
Але, через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там арт-об’єкт зараз неможливо.
Автори проекту звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва.
"Простір A-Station - найбільш вдале місце для розташування цього арт-об‘єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ)", - розповідає мер Києва.
За задумом авторів, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної, символізуючи єдність двох міст - столиці України Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російському агресору.
"Кияни з харків’янами! Ми, як можемо, підтримуємо і допомагаємо Харкову та його мешканцям. Разом ми вистоїмо та переможемо!",- підкреслив Кличко.
Також арт-об'єкт отримав схвалення від користувачів у Facebook: "А ще вони символізують сталеві яйця харків'ян" (с), "Цікаво, можна "причепуритися " перед "краплею"! ", "Чудово! І при найменшій можливості повернемо Харкову!"
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