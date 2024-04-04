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У Харкові через обстріли росії знеструмлено ядерну установку

04 квітня 2024, 16:43
У Харкові через обстріли росії знеструмлено ядерну установку
Енергоатом
Сьогодні в обід через обстріл російських агресорів в Харкові була знеструмлена ядерна установка Джерело нейтронів.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Ядерна підкритична установка Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами рф", - заявили в відомстві.
Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі. 

Також в роботу включилися аварійні дизель-генератори. 

Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми. 

Нагадаємо, що установка Джерело нейтронів призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

 
Харківядерна установка

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