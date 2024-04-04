Сьогодні в обід через обстріл російських агресорів в Харкові була знеструмлена ядерна установка Джерело нейтронів.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Ядерна підкритична установка Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами рф", - заявили в відомстві.

Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.

Також в роботу включилися аварійні дизель-генератори.

Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Нагадаємо, що установка Джерело нейтронів призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.