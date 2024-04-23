росія посилила атаки і дезінформацію проти Харкова – ISW

кремль посилив удари та інформаційні операції проти харковчан, аби щоб переконати їх тікати та перемістити мільйони людей всередині України.

Про це йдеться в звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

"кремлівські рупори хапаються за занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції рф на місто Харків, щоб провести можливу скоординовану інформаційну операцію з метою створити... паніку серед українців. ISW оцінює, що ймовірність успішного наземного наступу росії проти Харкова є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає відновлення військової допомоги США", - написано в звіті.

В Україні лунали обговорення того, що росія цього літа може спробувати провести наземну операцію проти Харкова, але мериканські експерти переконані, що у загарбників не вистачить сил для захоплення міста, доки українські військові будуть адекватно забезпечені.

кремлівський пропагандист Володимир Соловйов 28 березня заявив про необхідність знищити Харків "квартал за кварталом" і висловив ідею запропонувати українським цивільним залишити місто протягом 48 годин до того, як вони будуть убиті під час знищення міста росією.

Пізніше російське неонаціоналістичне медіа Царьград 16 квітня поширило заяву, що російська наступальна операція із захоплення міста Харкова нібито "неминуча" і що ситуація в місті Харкові стане "гіршою, ніж у Бахмуті та Авдіївці", пишуть аналітики інституту.

російські пропагандисти пригрозили місту-мільйоннику блокадою і відключенням електроенергії, води й газу.

Окремі військові блогери натякали, що російська армія може навмисно націлюватися на житлову інфраструктуру міста.

Ми вже повідомляли, що росія намагається змусити українців покинути Харків.