До другого туру понад 325 тисяч українців змінили місце голосування "Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879"

Понад 325 тисяч українців вже скористались правом тимчасово змінити місце голосування на виборах Президента в період з 7 до 15 квітня.

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"Відділи ведення Державного реєстру виборців почали прийом одразу після оголошення ЦВК результатів голосування 31 березня. Фактично, з 7 по 15 квітня, своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українці", - написала голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук у Facebook. Так, найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей – 58 968 і 29 784 відповідно. "Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879", - відмітила голова ЦВК. Сліпачук також повідомила, що відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям. Нагадаємо, що Порошенко "скоригував" свій рейтинг: "За мене хочуть голосувати 40% виборців".

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