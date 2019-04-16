До другого туру понад 325 тисяч українців змінили місце голосування
"Відділи ведення Державного реєстру виборців почали прийом одразу після оголошення ЦВК результатів голосування 31 березня. Фактично, з 7 по 15 квітня, своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українці", - написала голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук у Facebook.
Так, найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей – 58 968 і 29 784 відповідно.
"Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879", - відмітила голова ЦВК.
Сліпачук також повідомила, що відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям.
Нагадаємо, що Порошенко "скоригував" свій рейтинг: "За мене хочуть голосувати 40% виборців".
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